アメリカ・ジョージア州で23日、元従業員の男がゴミ処理施設の重機を盗み逃走した。警察は別の重機で追い詰め、走行不能にして男を逮捕した。警察が機転を利かせたことで、珍しい重機同士の追跡劇となった。重機同士の攻防戦警察官が「止まってください。止まって。おい！！ 止まるんだ！！！」と叫ぶ。アメリカ南東部ジョージア州で23日、男がゴミ処理施設の重機を盗み、逃走した。Uターンを繰り返すなど重機を乗りこなし、警察