北海道・別海町で24日早朝、太陽の変形・グリーンフラッシュ・黒点の伸びという3つの奇跡が観測された。太陽活動の活発化により、これらの珍しい現象が同時に起こったが、国立天文台は「極めて珍しい現象」だとしている。鏡餅のように膨らむ太陽東の空。水平線から顔を出し始めた朝日。昇るにつれ、形がゆがんでいく。24日の午前5時過ぎ、北海道東部の別海町で、3つの奇跡が同時に起こった。1つ目は「変形太陽」。まるで鏡餅のよう