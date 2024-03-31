人気海外ドラマ「ザ・ボーイズ」のスピンオフ「ジェン・ブイ」で、メインキャラクター・アンドレを演じた俳優のチャンス・パードモさんが、バイク事故に遭い27歳で死去した。現地時間30日、パードモさんの代理人が海外メディア宛の声明で認めた。「ジェン・ブイ」はスーパーヒーロー専用の名門大学を舞台に、厳しい訓練を受ける学生たちが学校のトップランキングを競い合うさまを描いた学園スピンオフ。パードモさんが演じたア