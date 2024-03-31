今日31日、東京都心では最高気温が25℃以上になり、今年初の夏日になりました。3月中に夏日を観測するのは昨年に続いて2年連続です。東京都心で今年初の夏日今日31日は、本州付近には暖かい空気が流れ込み、さらに高気圧に覆われて、たっぷりの日差しが降り注いだことで、気温がグングン上がっています。東京都心では、10時11分に、最高気温25.2℃を観測し、今年初の夏日(最高気温25℃以上)になりました。3月中に夏日を観測するの