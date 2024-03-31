タレントの関口宏が３１日、司会を務めるＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）を降板した。関口は１９８７年１０月４日の放送開始以来、およそ３７年間にわたり司会を務めてきたが、昨年１０月２０日にＴＢＳは、今年３月いっぱいで番組の降板を発表。後任はフリーアナウンサー膳場貴子アナが務める。最後の出演となったこの日のオープニングで関口は「おはようございます。３月３１日の日曜日でございます」