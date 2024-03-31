京都府宮津市議会は3月定例会最終日の28日、本会議で市立養老小（同市岩ケ鼻）を31日で廃校とする条例改正案を賛成多数で可決した。4月1日から11キロ離れた府中小（同市中野）に統合する。「統合には準備期間が必要で、せめて1年延期してほしい」と保護者たちから出された請願も不採択とした。廃校3日前という異例の決定で、廃校に賛成した議員からも「市教委の対応に問題があった。今後は最低でも1年以上の準備期間を設けてもら