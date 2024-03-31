【AFP＝時事】中国東部にある静かな霊園で、シークー・ウーさんは携帯電話を墓石の上に置き、息子の声を再生した。22歳で他界した息子のシュアンモーさんが一度も言ったことのない言葉を、人工知能（AI）によってつくり出したものだ。「僕のせいで、お父さんとお母さんが毎日すごく苦しみ、罪悪感や無力感を抱いているのは知っている」「隣にいられないけれど、僕の魂はまだこの世にいる。ずっと一緒だよ」息子を失って打ちひ