天然氷とは？氷点下と無風の気候が続くことで、湧水が固まってできる天然氷は、長い時間をかけて凍るため緻密で固くなります。薄く削られた氷が口の中でスーッと溶ける−2℃というちょうどいい温度で提供できるため、フワフワでやさしい口どけに。日光には全国に5つしかない天然氷の氷室のうち3つが集まります。ソースの種類は40以上！ 食べ比べも楽しい「松月氷室」「生いちごプレミアム」1540円創業130年以上の日光天然氷の蔵元