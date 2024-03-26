１５年前、ドラフト１位の高卒投手としてプロ野球・オリックスで新社会人のスタートを切った甲斐拓哉さん。プロで活躍する夢はかなわなかったが、現在は長野県の松本市建設部維持課土木センターの職員として、市民の暮らしを支えている。担当する業務内容は、道路の維持や除雪、草刈りなど多岐にわたる。２月下旬のある日は、降り続く雨の中、重機を操り、後輩職員らに指示を出しながら、道路側溝の落ち葉や枝などを集めていた