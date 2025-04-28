「白内障手術」の流れはご存じですか？ 今回は、復帰の目安や眼内レンズの寿命について「アイケアクリニック東京」の佐藤先生に解説していただきました。 ※この記事はMedical DOCにて【白内障手術の眼内レンズの選び方を眼科医が解説 多焦点･単焦点どちらが良い？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。 ≫「白内障手術」の流れはご存じですか? リスクや受けた方がいい人も医師が解説