ドジャース大谷翔平投手（２９）がついに一連の騒動について口を開く。大谷は２４日（日本時間２５日午前８時１０分開始予定）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦のスタメンに「２番・指名打者」で名を連ねた。すでに２０、２１日に韓国・ソウルでパドレスとの開幕シリーズを終えたが、再びオープン戦３試合という変則日程。ドジャース移籍後初めて本拠地でプレーする。試合前、クラブハウスに現れた大谷を報道陣が囲も