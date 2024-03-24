北海道江別市で炎上した車内から女性2人の遺体が見つかった事件で、殺人の疑いで逮捕された女が「SNSをきっかけに知り合った」という趣旨の供述をしていることが分かりました。殺人の疑いで逮捕・送検された井上沙織容疑者（25）は、今月17日から18日の間に江別市の公園の駐車場で自分の車に火を燃え移らせて女性2人を殺害した疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、井上容疑者が「SNSをきっかけに2人と知り合った