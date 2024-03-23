ESPNのティシャ・トンプソン記者が伝える…今季年俸は4500万円〜7500万円だった大谷翔平投手の通訳を務めていた水原一平氏が、違法賭博に関与した疑いでドジャースから契約解除された問題は、MLBが調査開始する大問題になっている。そんな中、米スポーツ局「ESPN」のティシャ・トンプソン記者は、大谷の移籍に伴いドジャースと契約した水原氏は今季、30万ドル（約4543万円）〜50万ドル（約7571万円）を得ることになっていたと伝