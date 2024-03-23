「紅麹」を使ったサプリメントを販売している小林製薬は、摂取した少なくとも13人に腎疾患などの健康被害が報告されたと明らかにしました。このうち6人が入院したということで、小林製薬は直ちに使用を中止するよう呼びかけました。【写真】3つの関連製品を自主回収 一部に“未知の成分”が含まれていた可能性小林製薬サプリで健康被害 6人入院 “紅麹”製品 小林製薬 小林章浩社長「弊社が販売する紅麹コレス