米プロ野球（ＭＬＢ）スターの大谷翔平（３０、ＬＡドジャース）が自身の通訳、水原一平氏の借金賭博のためと知りながら肩代わりしたのではという主張が提起された。こうした主張が事実と明らかになる場合、違法スポーツ賭博を禁止するリーグ規則に基づき大谷は出場停止処分を受ける可能性がある。ＬＡタイムズなど米現地メディアは２１日、今回の事件に関する法律専門家の言葉を引用し、もし大谷が窃盗の被害者でなく賭博幇助者