小室圭さん（Ｃ）日刊ゲンダイ日刊ゲンダイDIGITAL

小室圭さんが大谷翔平の救世主に？新通訳＆弁護士就任にファンから期待の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 水原一平氏の問題を巡り、大谷翔平に心配の声が出ているとゲンダイが報じた
  • 一部ファンの間では、小室圭さんに新通訳と弁護士を担ってほしいと話題に
  • 大谷翔平弁護士が小室圭だったら激アツすぎるな」との声も出ている
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