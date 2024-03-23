◇水原一平氏違法賭博問題水原氏の退団により心配されるのが、大谷の妻・真美子さんのサポートだ。20日の開幕戦では水原氏の夫人が隣で観戦し、大谷の安打時にはハイタッチして喜ぶ姿もあった。慣れない異国での新生活を、身近で支えることが期待されていた。今後は球団スタッフや、代理人のネズ・バレロ氏が所属する大手代理人事務所「CAA」のスタッフらが、真美子さんの身の回りのサポートを行うとみられる。