ロシアの首都モスクワ郊外のコンサートホールで武装グループが銃を乱射し、治安機関はこれまでに40人が死亡したとしています。記者「私の後ろに見えるのが事件があったコンサートホールです。今も屋上から火が上がっているのが確認できます」モスクワ郊外のコンサートホールで22日夜、武装した何者かのグループが銃を乱射し、建物では火災が発生しました。ロシアメディアはグループは迷彩服を着用し爆発物を使用したと伝えていて、