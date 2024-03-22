3月20日、21日と韓国で開催されたメジャーリーグの開幕2連戦。大谷翔平が所属するロサンゼルス・ドジャースとダルビッシュ有の所属するサンディエゴ・パドレスによる試合は絶大な人気を集めたという。【写真】顔出しした途端に夫が解雇…姿を消した水原氏の美人妻水原氏の“違法賭博”「パドレスには韓国出身のキム・ハソン選手が在籍していることもあって連日満員に。韓国メディアによれば、経済効果は228億円にも及ぶとされて