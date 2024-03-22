ドジャース大谷翔平選手の通訳を務めた水原一平氏が違法なスポーツ賭博（スポーツベッティング）に関与し、解雇された問題。スポーツ賭博などの事情に詳しい国際カジノ研究所長の木曽崇氏が21日、Xで見解を述べた。【写真】大谷選手妻の服「ユニクロでは？」「好感度すごい」親近感を抱く人続々ドジャースがあるカリフォルニア州は、スポーツ賭博が法律で禁じられている米国内で数少ない州。水原氏は複数の違法ブックメーカーへの