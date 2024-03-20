春分の日の20日は各地で強風が吹き荒れ、事故も起きています。◇道路上に止まるトレーラー。荷台からコンテナがはみ出し倒れています。現場は、神奈川県横浜市を走る首都高速湾岸線の東扇島インターチェンジ近くです。警察によると20日午後4時半ごろ、大型トレーラーの男性運転手（55）から「コンテナがひっくり返った」との110番通報がありました。事故当時、横浜市には強風注意報が出され、最大瞬間風速は23.3メートルでし