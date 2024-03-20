20日朝、山口県下関市沖で発生したケミカルタンカーの転覆事故で、救助された9人のうち8人の死亡が確認されました。現場では残る2人の捜索が続いています。門司海上保安部によりますと、20日午前7時ごろ、下関市の六連島の沖で、韓国籍のケミカルタンカー「キョヨン サン」号から「船が傾いている」と通報があり、船はその後、転覆しました。タンカーには韓国・インドネシア・中国籍の乗組員あわせて11人が乗船していて、海上保安