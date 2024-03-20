ミャンマー国軍の統制下にある裁判所は民主化指導者・アウンサンスーチー氏の住宅を競売にかけました。競売は最大都市ヤンゴンにあるアウンサンスーチー氏の住宅前で日本時間の20日正午すぎから始まりました。入札の最低価格は日本円で約220億円に設定されています。裁判所の担当者らが購入を希望する人の有無を確認したところ、この日、入札者は現れませんでした。担当者らは後日、再び競売を実施するとしています。