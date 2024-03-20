ドジャースの大谷翔平投手（29）は20日に行われるパドレスとの開幕戦に「2番・DH」でスタメン入り。ウォーミングアップに励んだ。チーム内で流行している塁上で両手と腰を振る新パフォーマンス「ヒップロック」の“元ネタ”となったアップメニューに取り組んだ。試合前のフリー打撃は参加しなかった。ドジャースの練習が始まると、グラウンドには本塁打王4回、10度のゴールドグラブ賞を獲得したケン・グリフィーJr氏やオリ