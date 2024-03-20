ＡＰ通信などによると、米ワシントン州で１６日、２１歳と３４歳の日本人男性２人が滝に転落し、１７日に２人の遺体が発見された。２人は別の仲間と一緒に４人で滝を訪れていたという。現場は同州中部の「イーグルフォールズ」と呼ばれる滝。動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」に投稿された動画で近年人気を集めていた。