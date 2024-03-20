フィリピンで日本人女性らの遺体が見つかった事件で、親族の住宅内から血痕が確認されたことが分かりました。北部のケソン州で14日、モテギ・マイさん（26）とフィリピン人の母親（54）の遺体がモテギさんのおば夫婦の自宅近くに埋まっているのが見つかりました。18日、現地警察がこの家を捜索したところ、モテギさんらのものとみられる1万円札136枚が見つかったということです。現地メディアは家の壁や床に血痕も確認され