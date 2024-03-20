まさかの凱旋直前のマイナー落ち…。パドレスは20日、開幕戦に出場できる26人の登録メンバーを発表した。ダルビッシュ有や松井裕樹はもちろん順当にロースター入りしたが、1月に韓国LGからポスティングシステムでパ軍に入団した救援右腕の高祐錫（コ・ウソク）投手（25）はメンバーから漏れた。韓国プロ野球で通算139セーブをマークしている右腕は、チームに同行して韓国に帰国。しかし開幕戦当日に無念のマイナー降格とな