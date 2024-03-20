盗難被害を報じた海外でも人気が高い日本の高級スポーツカー「スカイラインGT-R」が横浜港で見つかりました。車は海外に密輸出される直前だったということです。【画像】レンタカー店で予約殺到…人気のスカイラインGT-Rだが修理に数百万円の大きな被害なぜ“奇跡”が？■狙われた「スカイラインGT-R」今年1月、SNSで「34GT-R盗まれました」と被害を訴えたのは、千葉県野田市のレンタカー会社「おもしろレンタカー」です。