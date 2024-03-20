神戸大学の学生がサークルの合宿で天井を突き破るなどの迷惑行為をした動画がインターネット上で拡散され、大学側が謝罪しました。番組では 「一線を越えている」と告発した男性に話を聞きました。【画像】神戸大学が謝罪文を発表…専門家「器物損壊に当たりうる罪だと思う」■投稿拡散・批判殺到神戸大が謝罪文発表歓声と共に胴上げされ、天井に激しく衝突する男性。ぶつかった天井には大きな穴が…。奇声を上げながらはし