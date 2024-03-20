異常事態から普通の世界へ戻ります。17年ぶりの利上げで我々の生活はどう変わるのか、取材しました。【画像】「マイナス金利解除」でメガバンク金利20倍町工場「いろいろ考えないと」■“金利がある世界”中小企業に大きな影響？メガバンクでは早速、預金金利引き上げの動きが相次いでいます。三菱UFJ銀行と三井住友銀行は、普通預金の金利を20倍に引き上げると発表しました。20日現在、100万円を預けた場合は年間10円の