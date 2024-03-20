トラブルが相次いでいるアメリカのユナイテッド航空で着陸後に外壁が剥がれているのが発見されるなど、ここ2週間で少なくとも10件の問題が発生しています。15日、サンフランシスコからオレゴンに向かっていたユナイテッド航空機で、着陸後に外壁が剥がれているのが発見されました。18日には、サンフランシスコを出発する予定だった航空機がエンジンの不具合で1時間以上、滑走路を走行した後に、離陸を中止しました。ユナイ