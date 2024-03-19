ドジャース開幕戦に向けた盛り上がりは韓国にとどまりません。地元ロサンゼルスでは奈良の大仏より大きい、大谷選手の壁画が製作されています。製作者ロバート・バルガスさん「大谷選手は街のシンボルで希望、未来でもあります」壁画は縦30メートル、横20メートルほどで、リトルトーキョーのホテルが場所を提供し、日系人の人たちからは新しい街のシンボルとして驚きと喜びの声が上がっています。完成は本拠地開幕戦の27日