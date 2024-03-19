大勢の鉄道ファンに見送られ、15日にラストランを迎えた特急サンダーバード北陸新幹線の延伸に伴い、金沢から敦賀間の運行は終了となりました。ラストランを翌日に控えた14日も、名残を惜しむファンが乗車していましたが、敦賀駅の手前で「車内トラブルで警察による事情聴取が行われておりました」とアナウンスがあり、車内は騒然としました。トラブルに遭遇した人「車内に警察の方とかが、いろいろ乗り込んできていて、