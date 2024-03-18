今月１３日にＡＡＡの宇野実彩子との結婚を、事務所を通じて発表したＮＥＷＳの小山慶一郎が１８日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「バラいろダンディ」（月〜金・後９時）に生出演。思いを語った。この日の番組冒頭、ＭＣのふかわりょうに「小山さん、ご結婚おめでとうございます」と言われ、ニッコリの小山。画面にも「祝！ＮＥＷＳ小山慶一郎ご結婚！」の字幕が入った。共演のお笑いタレントのお笑い芸人の“東ＭＡＸ”こと東貴博