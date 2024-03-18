「金利のない世界」から「金利のある世界」へ大きな転換点を迎えようとしています。実際にマイナス金利が解除されたら、私たちの生活にはどのような影響があるのでしょうか?解説です。【写真を見る】「マイナス金利解除」で変わること「変動金利」住宅ローンの返済額は年換算“2万円”増える可能性も【Nスタ解説】 マイナス金利解除で企業や生活への影響は?山内あゆキャスター:マイナス金利政策とは、銀行が積極的にお金を