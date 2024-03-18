殺人容疑で再逮捕された男が「男性店員に対応されるのが不満だった」などと話をしていることが分かりました。無職の宮西浩隆容疑者（43）はコンビニで店員3人を刃物で刺し、そのうちの40歳の男性店員を殺害したなどの疑いが持たれています。取り調べに「どのコンビニでも男性店員に対応されるのが不満だった」という趣旨の話をしているということです。