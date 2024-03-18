110番通報（16日午前7時すぎ）「漁船が漂着し、大きくぐらついている」通報があったのは秋田市の下浜海水浴場。発見されたのは北海道・ひやま漁協奥尻支所所属の「漁栄丸」。北海道から流れ着いた船の中で70代の男性が亡くなっていたということです。男性は船の所有者で、1人で乗っていた若山芳雄さん（75）と確認されました。消息を絶っていた北海道・奥尻島から見つかった秋田市の海水浴場までは、直線でおよそ280キロ離れ