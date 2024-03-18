茨城県土浦市で防犯カメラが捉えたのは…。利用者を乗せたデイサービスの送迎車と反対車線を走っていた赤い乗用車が正面衝突しました。事故の目撃者「高齢者が4人くらい車椅子の上に座っていて、『大丈夫ですか』と声を掛けても反応はなかった」送迎車に乗っていた91歳と98歳の女性が死亡し、3人が重軽傷です。警察は対向車が何らかの原因で反対車線にはみ出したとみて調べています。