17日のエキシビション戦での光景米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は18日、韓国・ソウルの高尺スカイドームで行われる韓国代表とのエキシビジョンマッチに「2番・DH」で先発出場する。17日のキウム戦では2三振に終わったものの、韓国でもファンの注目度は随一。観客も大盛り上がりの様子で、中継を見ていたネット上の日本人ファンからは「歓声が段違いで草」「バット振るだけですごい歓声」と驚きの声が上がっている。韓国