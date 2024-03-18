フジテレビ系ドラマ「踊る大捜査線」シリーズ最後の映画として12年に公開された「踊る大捜査線THE FINAL」公式Xが18日までに13年9月29日以来、10年半ぶりに更新され、謎のカウントダウンが始まっている。「踊る大捜査線」は、フジテレビ系で1997年（平9）1月期に連続ドラマとして放送された。織田裕二（56）演じる、脱サラして警察官の試験を受けて刑事になった青島俊作が、臨海副都心の東京・台場にある湾岸署の強行犯係に配属