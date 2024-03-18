ＮＨＫ大河ドラマ光る君へ」（日曜・午後８時）の公式インスタグラムが１８日までに更新され、１７日放送の第１１話での一部シーンが紹介された。道長（柄本佑）の長兄・道隆（井浦新）と、その嫡男・伊周（これちか、三浦翔平）らが兼家（段田安則）とともに陰陽師の安倍晴明（ユースケ・サンタマリア）にあいさつするシーン。子役の中村たんぽぽが演じる長女・定子も登場した。定子は一家の繁栄を願う父の思いを一身に負