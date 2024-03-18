【モデルプレス＝2024/03/18】お笑いタレントのやす子が18日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。普段と雰囲気の異なる自身の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】やす子、茶髪ロング＆バッチリメイクでイメージ激変◆やす子、茶髪ロング＆バッチリメイクで雰囲気ガラリやす子は「月曜日だ〜 お仕事の方は共に頑張りましょう〜！！お休みの方はしっかり休んでください〜」と記し、自身の写真を公開。赤リップが印象的なメ