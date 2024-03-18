東京オリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反の罪に問われている広告大手「博報堂」側に対し、検察側は懲役1年6カ月、罰金2億円を求刑しました。「博報堂DYスポーツマーケティング」の前社長・横溝健一郎被告（56）は大会の運営業務を巡り、不正な受注調整をした独占禁止法違反の罪に問われています。検察側は18日、「公正かつ自由な競争による選定を骨抜きにした」「日本国民をはじめとする世界中の人々が五輪に対し