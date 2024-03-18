中国内陸部の四川省で15日、大規模な山火事が発生し、2日以上がたった18日も消火活動が続いています。この地域はジャイアントパンダの生息地に近く、影響が懸念されています。中国中央テレビなどによりますと15日夕方、中国・四川省のカンゼ・チベット族自治州で火災が発生しました。火は強風により燃え広がっていて2日以上がたった18日も消火できておらず、大規模な山火事となっています。けが人は確認されていませんが、17日まで