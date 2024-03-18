大阪の名物、「551蓬莱の豚まん」に樹脂片の異物が2日連続混入していたとして、蓬莱は全店舗で販売を中止しました。蓬莱によりますと、17日、従業員が豚まんを包む作業中、透明な樹脂があんの中に、入っているのを発見しました。蓬莱では16日にも工場で水はね防止の樹脂カバーの一部があんに混入し一部店舗で販売を中止。17日に再開したものの再び販売を取りやめました。16日の洗浄作業が不十分で、樹脂が残ったままだったと蓬莱は