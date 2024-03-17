２０、２１日に韓国で初めて開催されるメジャーリーグのドジャースパドレスの開幕戦を控え、１７日には会場となる韓国・ソウルの高尺スカイドームで、ドジャース対キウム、パドレス韓国代表のエキシビションマッチが行われた。高尺スカイドームは、収容人数が１万６０００人ほどと決して大きくない。開幕２連戦の観戦チケットを巡っては超ハイレベルな争奪戦となり、“プラチナチケット”となった。だが、この日のエキシ