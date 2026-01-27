玉造温泉街の400本の桜を愛でる玉造温泉街の中心を流れる玉湯川。春になると両岸2kmにわたって植えられた約400本の桜が一斉に咲き、温泉街を鮮やかに彩ります。日中は陽の光を浴びて生き生きと輝く桜が、日没後は穏やかなライトに照らされて幻想的な表情へと変わります。そんな玉造温泉の桜を楽しんでほしいという思いから、「界 玉造」で毎年開催している「桜舞うたまゆら滞在」。「たまゆら」とは、古代の首飾りである勾玉がゆら