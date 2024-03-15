【キーウ時事】ＡＦＰ通信によると、ウクライナ南部オデッサで１５日、ロシアのミサイル攻撃を受け、少なくとも１４人が死亡した。オデッサ州のキペル知事がＳＮＳで明らかにした。キペル氏によれば、１４人には住民や医療関係者、救助隊員が含まれる。負傷者は少なくとも４６人に上るという。