レスリング女子５３キロ級パリ五輪代表の藤波朱理（日体大）が練習中に右肘を脱臼し、来週にも手術を受けることを１５日、父の俊一コーチが明らかにした。五輪前最後の実戦となる予定だった４月のアジア選手権（キルギス）は欠場するが、順調にリハビリが進めば５月にも実戦練習を再開できる見込みで、五輪出場への影響はないという。藤波は代表選考を兼ねた昨年の世界選手権で優勝し、パリ五輪代表に内定。中学時代からの公式