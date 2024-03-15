ウクライナ侵攻を進めるロシアで15日、大統領選が始まった。政権は、投票率とプーチン大統領の得票率を過去最高にし、政権の正統性を示すのが主眼だ。そのため、高額の賞品などで有権者に投票を促している。ただ、反政権派も最終日の17日に抗議活動を呼びかけており、当局との緊張も高まっている。【写真】プーチン氏の思想に「純化」されるロシア至るところにプロパガンダ「権力の唯一の源であり、祖国の運命を決めるのはロ